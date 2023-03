D'Addazio (Fdi): "Fondi per il Trofeo Morandini a Penne e per la 'Notturna Toccolana' a Tocco da Casauria"

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Leonardo D'Addazio ha annunciato lo stanziamento, da parte della giunta Marsilio, di 30.000 euro per due importanti eventi sportivi abruzzesi, che saranno così ripartiti: "20mila euro per il Trofeo Morandini di Penne e 10mila per la 'Notturna Toccolana' che si svolge a Tocco da Casauria - spiega D'Addazio - Ringrazio l'assessore allo sport e alle aree interne, Mario Quaglieri, per aver colto l'importanza di due eventi di levatura nazionale".

Per quanto riguarda Penne, Morandini spiega che dal 1° all'11 giugno il capoluogo vestino sarà interessato dalla "XXXVIII edizione del Torneo nazionale di calcio giovanile Morandini, organizzato dalla Ssd Penne 1920, una manifestazione sportiva di lunga e gloriosa tradizione che lo scorso anno, grazie ad un rinnovato e innovativo format , ha riscosso ampissimo successo facendo registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive. Anche quest’anno la kermesse, oltre a proporre uno spettacolo calcistico di squadre professionistiche - tra le altre è da segnalare l'attesa Napoli calcio under 14 - costituirà un veicolo di crescita culturale grazie al contest artistico, organizzato su scala regionale, dedicato ai ragazzi. Parallelamente al torneo sono in programma anche iniziative di promozione turistica, con attività culturali e convegnistiche".

A Tocco da Casauria, invece, il contributo regionale andrà a supporto di "una delle manifestazioni podistiche di maggior rilievo e risonanza a livello regionale e interregionale, che vede la partecipazione di squadre e atleti professionisti provenienti da ogni parte d'Italia, con anche la presenza di amatori e giovani e bambini alla prima esperienza. La 'Notturna Toccolana', che quest'anno giunge alla sua XIII edizione e che si svolgerà il 13 luglio, negli ultimi anni ha visto superare di mille unità il numero degli iscritti, diventando di fatto una 'classica' dei circuiti CorriMaster Fidal e Corri l'Abruzzo Uisp".