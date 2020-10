Finanza agevolata, da Confindustria Chieti - Pescara consluenze virtuali per il b2b

Confindustria Chieti Pescara ha organizzato per giovedì 8 ottobre l'evento b2b "Speciale incentivi" dedicato agli imprenditori che intendono avere informazioni sulla finanza agevolata. L'appuntamento è dalle 9 alle 17 ed è ancora possibile iscriversi, con un faccia a faccia virtuale con una società specializzata nel settore. Il presidente del comitato Piccola Industria Chieti Pescara Addari:

“Si tratta di un’opportunità per le aziende del nostro territorio in una congiuntura difficile come quella che stiamo vivendo, fornire mezzi idonei che favoriscano la finanza agevolata è fondamentale per il rilancio del tessuto produttivo, incrementando la competitività delle imprese”.