Consegnato a Masci un pacchetto di richieste per tutelare i settori colpiti dal Dpcm

Consegnato ieri sera al sindaco Carlo Masci un pacchetto di richieste per tutelare i settori colpiti dal Dpcm. Dopo la manifestazione in piazza Salotto, al termine della quale il primo cittadino era stato anche contestato, le associazioni Confartigianato, Confesercenti, Cna e Confcommercio si sono recate in Comune per essere ricevute dallo stesso Masci, che ha promesso di sottoporre il documento all'attenzione dell'Anci e, attraverso la Regione, anche al governo.

"Ci siamo già mossi con i nostri rappresentanti nazionali - affermano le associazioni - e, ad ascoltare quanto annunciato dal governo, sembra che alcune delle questioni da noi poste siano già state prese in considerazione. Ci sono lavoratori che non hanno ancora percepito la cassa integrazione dei mesi primaverili. Parliamo di famiglie che non sanno come arrivare a fine mese. Il tempo è scaduto, siamo stanchi degli annunci".

Servono, quindi, misure rapide per il rilancio dell'economia: "Siamo tutti consapevoli di dover frenare l'onda dei contagi e della necessità di salvare quante più vite possibili - concludono le quattro associazioni - ma c'è bisogno di preservare il tessuto economico e sociale o si rischia di generare un'emergenza nell'emergenza i cui effetti drammatici andranno avanti per anni".

Le richieste avanzate da Confartigianato, Confesercenti, Cna e Confcommercio sono: