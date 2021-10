Davide Ballone è il nuovo presidente della Fiavet Abruzzo Molise

Davide Ballone è stato eletto alla presidenza della Fiavet Abruzzo e Molise nel corso dell'assemblea elettiva che si è svolta a Pescara nelle Torri Camuzzi.

Ballone sarà alla guida dell’associazione abruzzese per il prossimo quinquennio.

Vicepresidente dell’associazione è Annalisa De Luca.

«Desidero ringraziare il presidente uscente Piero Di Renzo per il lavoro svolto e tutti i colleghi che mi hanno dato la loro fiducia», dice Ballone, «insieme alla vicepresidente De Luca e tutti i membri del direttivo continuerò il mio impegno volto a valorizzare la figura dell’agente di viaggio e la sua professionalità sia a livello regionale che nazionale. In particolare, nel prossimo quinquennio, l’attenzione della Fiavet Abruzzo e Molise sarà rivolta a combattere, in tutte le sedi opportune, il fenomeno dell’abusivismo che danneggia l’immagine della nostra categoria e il turista/consumatore. Insieme al consiglio direttivo e la giunta cercheremo di individuare e valorizzare al meglio tutte le potenzialità turistiche della nostra regione anche grazie al costante e costruttivo appoggio delle amministrazioni pubbliche».

Il consiglio direttivo è così composto: presidente Davide Ballone Meditour; giunta esecutiva Annalisa De Luca, vicepresidente Franver Viaggi; Emanuela Placido Scuderi Viaggi; Piero Di Renzo Acv Travel; consiglio direttivo Maurizio Amoroso Amoroso Viaggi, Anna Bruna Giansante Hawaii Viaggi; Alessandro Fontana I viaggi di Al; Irene Coccaro Marea Viaggi; Roberto Napoleone Napoleone Viaggi; Revisori dei conti: Lorena Mastrilli I viaggi del carlino: Ornella Di Giuseppe I viaggi di Ornella; Fiorella Mancini Suite for life; Probiviri Sandro Chiacchiaretta Satam Viaggi.