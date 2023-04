Crediti per 280 milioni di euro"bloccati" per il superbonus, Confapi Aniem (Associazione imprese edili manifatturiere) incontra Enel X

Primo incontro fra i vertici di Confapi Aniem Abruzzo ed Enel X sul problema degli oltre 280 milioni di euro di crediti "incagliati" per il superbonus edilizio 110%, che rischia di bloccare 450 cantieri nelle quattro province abruzzesi. L'associazione, che in Abruzzo ha 460 attività iscritte per oltre seimila addetto, è arrivata nella Capitale con , i presidenti delle sezioni di Pescara-Chieti Luigi Pagnini, di Teramo Enzo Marcozzi e dell’Aquila Federico Bologna, presenti nella sede di Enel in via Arno a Roma con una delegazione delle quattro province composta dal direttore di Confapi Aniem Pescara-Chieti Marco Medori e di Confapi Aniem Teramo Alfonso Savini.

Pagnini ha dichiarato che si è trattato di un primo incontro di una serie di confronti per avere risposte certe e trovare soluzioni:

"Perché se su scala nazionale i crediti maturati che risultano attualmente “incagliati” si attestano a circa 3 miliardi rispetto ad un totale di 19 miliardi di euro per le attività della galassia Confapi Aniem, in Abruzzo questi rappresentano una cifra altrettanto imponente: parliamo di 166 imprese edili Confapi-Aniem che contano crediti contrattualizzati con Enel X per circa 280 milioni di euro, a seguito di ben 484 interventi conclusi o in fase di ultimazione. Uno stallo che preoccupa la categoria, per questo abbiamo chiesto a Enel di aprire un confronto per riattivare l’iter della monetizzazione, in modo da restituire ossigeno alle realtà locali che hanno lavorato grazie a questa opportunità. Per dare risposte ai nostri iscritti e, a prescindere dalle sigle, a un intero comparto in enorme sofferenza, siamo disponibili a fare il possibile per costruire, insieme a tutte le parti coinvolte, istituzioni comprese, una soluzione capace di riattivare un circuito che per molte realtà è vitale”.

Enzo Marcozzi ha aggiunto che ora è fondamentale avere informazioni certe sulla tempistica del possibile accordo con Enel per dare certezze alle imprese e accelerare sul completamento dei cantieri:

Su questi temi abbiamo trovato disponibilità a confrontarsi, tanto da istituzionalizzare il dialogo e su questo faremo la nostra parte”.