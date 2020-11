Il Covid mette in ginocchio anche il settore vinicolo abruzzese: a rischio anche il Montepulciano

Preoccupa i produttori e Coldiretti Abruzzo la nuova ondata di contagi per il Coronavirus, che rischia di avere un effetto ancora più pesante e profondo sul mercato dell'export, che dopo 30 anni per la prima volta a livello nazionale farà registrare un calo, pari a circa , 3,2% come media nazionale nei primi sette mesi del 2020. In Abruzzo, in particolare, il Montepulciano ha saputo ritagliarsi un posto di prestigio sul mercato estero e interno, con la filiera che costituisce il principale comparto agricolo regionale (21% dell’intera PLV, la più elevata incidenza tra le regioni italiane) e una produzione media di vino rappresentata dal 70% di vini rossi e da un restante 30% di bianchi.

Germania, Stati Uniti e Regno Unito sono i pilastri dell'export di vino italiano, oltre a Cina e Russia per l'Abruzzo, tutti Paesi dove il Covid sta nuovamente incidendo in modo pesante sull'economia. Coldiretti ha aggiunto: