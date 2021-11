Il consiglio di Stato proroga le concessioni solo fino al 2023: la rabbia del Sib Confcommercio Abruzzo

Il consiglio di Stato ha deciso che le concessioni balneari saranno prorogate solo fino al 2023 senza possibilità di un'ulteriore deroga. La decisione ha sollevato critiche e polemiche da parte del mondo delle imprese balneari, e in Abruzzo il presidente Sib Riccardo Padovano ha parlato di una decisione sconvolgente e sconcertante, che mette a rischio migliaia di imprese in Italia e centinaia in Abruzzo.

“Ci riserviamo di leggere e approfondire con la dovuta attenzione le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime di ieri e successivamente valuteremo le iniziative da intraprendere per tutelare con tutte le nostre forze decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che oggi vedono a rischio il loro futuro e gli investimenti fatti. Possiamo però già dire che si tratta di una sentenza sconcertante prima ancora che sconvolgente in quanto si discosta da consolidati orientamenti giurisprudenziali, anche costituzionali, a tutela della proprietà aziendale, del lavoro e della certezza del diritto. E’ una sentenza persino imbarazzante in quanto da un lato è una sorta di “messa in mora” del Legislatore, chiamato disciplinare le gare con modalità già stabilite, e dall’altro è evidente la sua lampante contraddittorietà in quanto il Consiglio di Stato afferma la contrarietà al diritto europeo delle proroghe disposte dal legislatore e dalla Pubblica amministrazione in quanto “automatiche e generalizzate”, e nel contempo stabilisce una proroga altrettanto automatica e generalizzata però solo di due anni"

Secondo Padovano, il consiglio di Stato rivendica una decisione che spetterebbe ad altri poteri dello Stato ribadendo che spetta al legislatore e non alla magistratura trovare il giusto bilanciamento fra la tutela della concorrenza e quella dei diritti fondamentali dei concessionari che per il presidente Sib vengono di fatto calpestati, mettendo a rischio il futuro del turismo balneare e delle nostre tradizioni.