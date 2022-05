Confcommercio sul futuro del mercato in piazza Muzii: "Puntare al modello di quello centrale di Firenze"

Il mercato in piazza Muzii, per la sua riqualificazione deve puntare a un modello simile a quello del mercato centrale di Firenze, per salvaguardare le attività esistenti. A ribadirlo Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara che torna sulla questione del futuro della struttura, come indicaot nel documento con 30 punti per rilanciare Pescara che fu consegnato all'amministrazione comunale:

"Si tratterebbe infatti di replicare un format che permetterebbe di salvaguardare ed esaltare le attività commerciali che già operano all’interno del Mercato e che sarebbe in grado di attrarre ulteriori aziende specializzate nella vendita o nella somministrazione di tipicità locali.Basti pensare che in una città d’arte di livello internazionale come Firenze il Mercato Centrale è divenuto, a seguito della riqualificazione, una delle principali attrazioni per i turisti inserita nei principali tour di visita. In tal modo si darebbe una nuova vitalità alla zona anche nelle ore diurne inducendo anche le altre attività che insistono sulla Piazza e nelle vie limitrofe a rimanere aperte per l’intera giornata."

L'opzione di snaturare la storica vocazione del mercato con proposte commerciali non omogenee con quelle tradizionali sarebbe, per Confcommercio, una scelta che non terrebbe conto dei sacrifici fatti dagli operatori che da anni svolgono il proprio lavoro nel mercato in piazza Muzii.