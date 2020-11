Continua il pressing della Confcommercio sulle istituzioni locali: "Riaprire il prima possibile le attività commerciali chiuse"

Il momento è difficile per tutti, ma occorre ridare il prima possibile una boccata d'ossigeno alle attività commerciali, soprattutto a quelle chiuse per le restrizioni, tentando di salvare lo shopping per il Natale. Nuovo appello del presidente di Confcommercio Pescara Padovano alle istituzioni locali, dopo l'incontro di sabato con i vertici del centrodestra locale e regionale per discutere della situazione sul fronte sanitario e delle riaperture.

Padovano ha apprezzato la notizia data dal presidente Marsilio della richiesta per il ritorno il 4 dicembre in zona arancione dell'Abruzzo dopo il calo dei contagi, ma il rischio che invece l'Abruzzo possa ancora permanere in zona rossa ancora per qualche settimana ha gettato nello sconforto gli operatori del settore, già in grave difficoltà dopo le nuove chiusure scattate all'inizio del mese di novembre.