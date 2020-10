La Cna sulla chiusura dei ristoranti alle 18: «Tanto vale non aprire proprio»

Dopo l'ultimo Dpcm, la Cna di Pescara si esprime sulla chiusura dei ristoranti alle 18: «Tanto vale non aprire proprio». Ecco, infatti, cosa afferma il direttore Carmine Salce: «In presenza di un provvedimento generalizzato, come quello illustrato ieri dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, non resta che chiedere al governo di modificarlo drasticamente, oppure di prevedere subito per le attività colpite la cancellazione di tasse nazionali e tributi locali, oltre a un sostegno consistente per i vari costi d’impresa».

Secondo Salce, «alcune decisioni assunte già con i provvedimenti dei giorni scorsi, come la limitazione delle presenze degli avventori nei locali a non più di quattro per tavolo, avrebbero consentito di gestire in modo sicuro le presenze, a pranzo come a cena. E invece si è voluta scegliere una strada incomprensibile, perché appare ben poco logica».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E sull’annunciata restituzione delle sue deleghe da parte dell’assessore alle attività produttive Alfredo Cremonese, Salce osserva come «di fronte a un momento così drammatico sia il caso di restare tutti al proprio posto, mantenendo alta la soglia dell’attenzione, facendo fronte comune per tutelare la salute dei cittadini e le attività produttive, coinvolgendo ancora più fortemente le associazioni d’impresa nella gestione dell’emergenza».