Prorogato il bando di Confindustria Chieti Pescara per i progetti innovativi d'impresa

È stato prorogato fino al 14 ottobre prossimo il termine per la presentazione dei progetti innovativi di pmi "Concorso campioni d'innovazione". Lo ha fatto sapere Confindustria Chieti Pescara, che ha attivato la selezione per dare opportunità alle imprese interessate di partecipare. Possono partecipare tutte le pmi start up e spin off universitari con sede legale e operativa in Italia, che hanno ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi uno o più progetti innovativi per prodotti, processi ed organizzazioni di produzione.

Due categorie di gara distinte: PMI e Start-up/Spin-off universitari. Ogni categoria avrà tre vincitori, che avranno inoltre accesso di diritto alla finale del Premio Best Practice di Salerno, con cui per il quarto anno il Premio Campioni di Innovazioni è gemellato. Ci sarà anche il premio speciale Città di Pescara, che sarà assegnato al progetto innovativo per la città o in generale per la pubblica amministrazione. La cerimonia di premiazione avverrà il 14 novembre. I partecipanti potranno incontrare business angels e incubatori d'impresa.

Per iscriversi: https://www.innovazioni.camp/partecipa-alla-selezione/