Anche un'azienda pescarese nella classifica "Leader della crescita" stilata dal Sole 24 ore

Anche un'azienda di Pescara è stata inserita nella classifica "Leader della crescita 2023" de "Il sole 24 ore" che comprende 50 piccole aziende che fra il 2018 e il 2021, in pieno periodo Covid, si sono distinte per una crescita del fatturato importante. L'azienda pescarese è la Suncity srl con sede in via delle Caserme, che si occupa di energia e servizi pubblici ed è attiva dal 2012. La Suncity è al 30esimo posto con un tasso di crescita del 117,5% con un fatturato di circa 14,4 milioni di euro a fronte di 1,4 milioni del 2018. Nel 2018 aveva 12 dipendenti, nel 2021 sono saliti a 16.

La classifica, giunta al suo quinto anno, prevede autocandidature che possono essere presentate rispettando dei rigidi requisiti. Statista, ha elaborato un database in base ai parametri riguardanti il tasso di crescita del fatturato e dell'occupazione nelle piccole aziende italiane competitive a livello europeo, individuando 8 mila potenziali aziende e ad una parte di queste, circa un migliaio, ha inviato un invito per la candidatura per poter aspirare ad entrare nella classifica finale composta da 50 realtà imprenditoriali sparse per tutto il territorio italiano.

La classifica completa qui: https://lab24.ilsole24ore.com/leader-della-crescita-2023/