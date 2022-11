Ad Alanno apre il polo supertecnologico "Reparto sterile 4" di Alfasigma [FOTO]

Inaugurato ieri 18 novembre il nuovo Reparto Sterile 4 dello stabilimento Alfasigma ad Alanno, un centro tecnologico su cui l'azienda ha investito 15 milioni die uro, riguardante la produzione farmaceutica e la ricerca scientifica. Presente il presidente della Regione Marco Marsilio.

Il Reparto Sterile 4 è strategico spiega l'Alfasigma in termini di business aziendale per la produzione di siringhe pre-riempite e per nuove opportunità in ambito CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization).

Recentemente l’area è stata inoltre autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco per la produzione di prodotti immunologici come i vaccini, che oggi rappresentano una delle forme in più forte espansione nell’ambito del manufacturing farmaceutico. Un importante traguardo che permetterà di ampliare le prospettive di crescita nel prossimo quinquennio. La riempitrice automatica installata all’interno del Reparto Sterile 4 è in grado di lavorare fino a 36mila siringhe l'ora. Lo stabilimento di Alanno vede 400 impiegati per una produzione media annua di oltre 550 milioni di dosi singole di solidi orali, 82 milioni di iniettabili, 52 milioni di confezioni di farmaci finiti e 90 mercati serviti.

Marsilio ha dichiarato:

“In anni in cui si è spesso chiamati a date risposte a crisi aziendali un investimento importante come questo di Alfasigma va salutato con soddisfazione. Del resto, la feroce globalizzazione ha impoverito soprattutto molte aree dell’Europa Occidentale e quindi anche l’Italia rispetto a competitor di altri Paesi che avanzano sul mercato, talvolta in maniera sleale sia sotto il profilo sociale che ambientale. Invece, in Europa si rispettano le regole sia nell’ambito della ricerca che in termini di sicurezza, esiste una giusta sensibilità nei confronti dell’ambiente ma l’effetto indotto è di rendere meno competitivi i nostri territori”.