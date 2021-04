Presentata la piattaforma "Abc Abruzzo Blockchain" per il tracciamento digitale dei prodotti abruzzesi

Presentata questa mattina la piattaforma digitale Abc Abruzzo Blockchain, realizzata da Confindustria Chieti Pescara e dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, per affiancare le imprese nel tracciamento digitiale dei prodotti abruzzesi, sfruttando la tecnologia di ultima generazione per l'autenticità digitale, per una visione di sviluppo digitale dell'economia e delle imprese abruzzesi accelerato anche dalla pandemia, dove cresce per l'Abruzzo la quota di export per il design e l'enogastronomia.

La piattaforma è on line all’indirizzo https://www.abruzzobc.it/: nella sua home page fornisce tutte le informazioni necessarie alle imprese interessate a conoscere questo strumento e presenta in una vetrina le aziende già aderenti. Nell'area riservata ogni azienda avrà a disposizione la possibilità di configurare la tracciabilità storica dei prodotti con il sistema blockchain condiviso con i consumatori e gli altri attori della filiera, per ogni lotti verrà assegnato un blocco alfanumerico univoco per garantire sicurezza, trasparenza e tracciabilità che l'utente finale potrà visualizzare con la lettura dei qr code sulle etichette del prodotto o tramite link web condiviso dall'azienda.

Nel concreto, un esempio dei vantaggi di cui le aziende potranno beneficiare: il tracciamento di origine, dell’avanzamento ordine, delle fasi di lavorazione espletate in house (certificato di proprietà), l’accreditamento committenze, la tracciabilità dei lotti, la messa a sistema di entità nella stessa filiera che non hanno rapporti diretti tra loro e l’allineamento con clienti già orientati alla blockchain (grandi catene di distribuzione). Abc nasce da un tavolo di lavoro avviato nel 2019 in Confindustria Chieti Pescara che ha messo a rete molteplici esperienze di esperti e aziende. Inoltre, la piattaforma Abc è stata da pochi giorni citata come best practice nazionale sul libro bianco della blockchain, edito da Assolombarda.”

Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara ha ribadito che l'ente camerale continuerà a sostenere progetti innovativi ed intelligenti utili per il mondo produttivo, che accompagneranno le imprese nel post pandemia e nella prevedibile ripresa economica, anche se l'Abruzzo sembra fuori da qualsiasi progetto di sviluppo infrastrutturale con il Recovery Fund. Tre le aziende "pilota" che già stanno adottando il sistema Abc: Sartoria Belisario, Cantina Marramiero e Spiedì.