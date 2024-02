Due giorni di festa in maschera per il "Carnevale pennese"

Anche a Penne è tutto pronto per il Carnevale pennese. L'evento si animerà per le vie del centro storico, e punta a ripetere il successo dello scorso anno quando migliaia di persone si riversarono in strada mascherate o curiose di seguire la sfilata.

La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale, in collaborazione con Carla Napoletani. Il vicesindaco Pina Tulli:

"Sarà una festa per la nostra città. L'appuntamento è in programma domenica 11 e martedì 13 febbraio, giorno in cui si celebra la festività del martedì grasso. La partenza è prevista nella zona di Viale Ringa, alle ore 15. I gruppi in gara sono 12: "Il Coro Gospel"; "I Prosposi Messi "di Alemanzo Sandroni; "I Flintstones"; "Il Giardino"; "Barbie" palestra A&Robik; "L'Ambulanza Veterinaria"; "I Colori" del Centro Studi Danza Vestale; "Il Gregge" Pro-Loco Penne; "Carnevale nel Tempo" Scuola Elementare Mario Giardini; "Il Cantiere" Scuola Materna Matrioska; "Ciurma fit for you" Palestra New Fit For You; "Connetti il cervello accendi il cuore", Istituto Tecnico e per Geometri "Guglielmo Marconi".