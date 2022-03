Incidente in viale Marconi, autobus e vettura si scontrano lateralmente

Incidente stradale lungo viale Marconi a Pescara questa mattina, sabato 19 marzo.

A scontrarsi lateralmente all'altezza dell'incrocio con via Italica sono stati una vettura e un'autobus della Tua.

I due veicoli si sono colpiti sulle fiancate mentre ognuno dei due erano paralleli sulle rispettive corsie di marcia.

I due mezzi sono rimasti bloccati occupando metà della carreggiata stradale. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia municipale, che si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, che quelli della polizia che hanno collaborato per la gestione del traffico. L'incidente ha riportato molti cittadini a discutere del nuovo assetto della strada che ha due corsie per il trasporto pubblico e altrettante per gli altri veicoli.