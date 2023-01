Incidente in via Gabriele d'Annunzio, ragazza finisce in ospedale in codice rosso dopo uno scontro auto-moto

Incidente stradale in viale Gabriele d'Annunzio a Pescara nella tarda serata di ieri, martedì 10 gennaio.

A scontrarsi sono state un'automobile e una moto 125 di cilindrata all'altezza dell'incrocio con via Socrate.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 17 anni che era in sella al mezzo a due ruote che si è scontrata, mentre stava percorrendo la strada in direzione sud, con una vettura che usciva da via Socrate.

La 17enne è finita con violenza sull'asfalto restando ferita: per questo motivo si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno trasportata in ospedale in codice rosso con un'autoambulanza per un grave trauma all’arto inferiore. Gli agenti della polizia locale si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e di gestire la circolazione.