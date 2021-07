Via Prati, auto finisce contro un palo di cemento: due feriti

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Prati a Pescara. Un'autovettura, per circostanze ancora da chiarire, è finita contro un palo di cemento verso le 15. A bordo c'erano due persone rimaste ferite per fortuna non in modo grave, entrambe trasportate in ospedale da due ambulanze medicalizzate del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e la polizia municipale che si è occupata dei rilievi.