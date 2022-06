Scontro auto-moto in via Nazionale Adriatica Nord, centauro finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale in via Nazionale Adriatica Nord a Pescara verso ora di pranzo oggi, mercoledì 8 giugno.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13:30 nei pressi del centro commerciale "Il Delfino".

A scontrarsi un'automobile, una Fiat Punto, e una motocicletta.

A causa dello scontro, ad avere la peggio, è stato l'uomo in sella alla moto, di 48 anni. Si è reso infatti necessario l'intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Life. Il 48enne è stato accompagnato in pronto soccorso in quanto policontuso e con escoriazioni dovute all'impatto con la vettura e con l'asfalto. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.