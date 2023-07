Finisce con la Vespa contro un palo: schianto fatale per un 45enne di Mosciano Sant'Angelo

Era alla guida della sua Vespa quando per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un palo morendo sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di domenica 23 luglio i sulla strada provinciale 262 dir (Mosciano Sant'Angelo), che su quel tratto prende il nome via Vittorio Veneto. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa LaPresse.

A perdere la vita è stato un 45enne del posto che nell'impatto ha riportato traumi risultati purtroppo fatali. Inutili anche se immediati, i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Pineto (Teramo) e il personale medico del 118. A prestare i primi soccorsi all'uomo sono stati alcuni passanti. Il pubblico ministero di turno potrebbe decidere per l'autopsia sulla salma dell'uomo, trasferita all'obitorio di Teramo.