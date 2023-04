Perde il controllo del veicolo e si schianta lungo l'autostrada A25 ribaltandosi, muore poco dopo in ospedale

Un uomo di 84 anni è morto dopo un pauroso incidente di cui è rimasto vittima lungo l'autostrada A25 all'altezza del casello di Alanno/Scafa nella mattinata di sabato 29 aprile.

L'84enne avrebbe perso il controllo dell'automobile sulla quale viaggiava, una Suzuki Vitara di colore bianco.

Il veicolo si è schiantato prima contro il guard-rail centrale finendo poi dalla parte opposta dopo essersi ribaltato.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara, che hanno estratto il ferito dalle lamiere, e i soccorritori del 118, intervenuti sia con un'ambulanza medicalizzata che con l'elicottero, che l'hanno accompagnato d'urgenza in codice in rosso in ospedale per i traumi riportati. Ma purtroppo dopo poco essere giunto nel "Santo Spirito" è sopraggiunta la morte. Enzo Scaccia il nome della vittima, era di San Vito Chietino. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della sottosezione di Pratola Peligna della polizia stradale. Il tratto di autostrada interessato dal sinistro è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire prima i soccorsi e poi la rimozione della vettura.