Uomo investito sulle strisce in viale Muzii: si frattura una caviglia e finisce in ospedale

Un pedone è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi, 19 luglio, da una Renault lungo viale Muzii. Secondo le prime informazioni, l’uomo, di circa 70 anni, si trovava sulle strisce pedonali di fronte al bar Napoli quando sarebbe stato urtato dall'auto, cadendo a terra e riportando una frattura scomposta ed esposta della caviglia.

Sul posto si è recata un’ambulanza della Misericordia di Pescara, che si è occupata di trasportare il ferito in codice rosso all'ospedale civile "Santo Spirito". È intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale, che ha chiuso l’intero tratto di strada per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire.