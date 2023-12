Uomo travolto mentre attraversa la strada in via D'Avalos, è in gravi condizioni

Incidente stradale in via D'Avalos a Pescara nel pomeriggio di venerdì 1 dicembre.

Un uomo che stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio con via Spaventa e via Verrotti è stato travolto da un'automobile in transito, una Hyundai i20.

L'impatto sarebbe stato piuttosto violento e le condizioni del pedone sono apparse subito serie.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 che hanno rianimato sul posto il ferito che dopo è stato accompagnato in codice rosso in ospedale. Le condizioni sarebbero gravi. Dei rilievi e della gestione della traffico si sono occupati gli agenti della polizia locale coordinati dal maggiore Massimiliano Giancaterino. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.