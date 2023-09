Cade dalla bici e sbatte con violenza la testa, turista muore in ospedale: tragedia in Abruzzo

Tragedia lungo le strade abruzzesi dove un turista di 71 anni è morto dopo essere caduto dalla bici nella giornata di martedì 12 settembre.

Come riporta l'Ansa, il 71enne, Martin Dahl Kristensen, è caduto dalla sella del mezzo a due ruote nei pressi di Santo Stefano di Sessanio.

Il turista era in visita nel parco del Gran Sasso.

Aveva approfittato della bella e calda giornata di metà settembre per fare un’escursione in bicicletta. Lanciato l'allarme il ciclista è stato raggiunto dai soccorritori del 118 chw l'hanno trasportato in elisoccorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, ma le condizioni sono apparse molto gravi sin da subito. E poco dopo è sopraggiunto il decesso.