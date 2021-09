Tiburtina Valeria chiusa a Manoppello Scalo per un incidente stradale, grave un ciclista

La chiusura della strada statale 5 è stata decisa, come fa sapere l'Anas, per il ferimento di un uomo in sella a una bici

Brutto incidente stradale lungo la strada statale 5, la Tiburtina Valeria, nel territorio di Manoppello Scalo, che è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni.

Deviazione della circolazione lungo percorsi alternativi con indicazioni in loco. A scontrarsi un'automobile e una bici.

Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto un automobilista e un ciclista, provocando il ferimento di quest’ultimo.

La regolare circolazione verrà ripristinata nel minor tempo possibile e sul posto è intervenuto personale di Anas e delle forze dell’ordine, oltre ai soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale la vittima del sinistro. Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata ed inizialmente anche l'elicottero che però è tornato indietro in quanto le condizioni del ferito, un 56enne, erano stabili ed è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale a Pescara per un trauma cranico e non è in pericolo di vita.