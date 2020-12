Tamponamento fra tir lungo l'autostrada A14: code fra Pescara Nord e il bivio A14/A25 [VIDEO]

Tamponamento fra due tir nella serata di oggi 1 dicembre lungo l'autostrada A14 nel tratto pescarese. L'incidente è avvenuto lungo la carreggiata in direzione Ancona al km 368, fra il casello di Pescara Nord / Città Sant'Angelo e il bivio A14/A25. Un mezzo pesante era fermo per un'avaria quando un altro camion, che sopraggiungeva, ha cambiato corsia di marcia ma non è riuscito ad evitare l'impatto.

Sul posto la polizia stradale del Coa di Pescara Nord. Non si registrano feriti ma code di oltre un chilometro a causa della presenza dei mezzi pesanti lungo la carreggiata.