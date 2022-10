Tamponamento lungo la circonvallazione, disagi e rallentamenti al traffico [FOTO]

Un incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, 6 ottobre, lungo la circonvallazione (variante della strada statale 16) in direzione nord, per la precisione tra l'uscita per via Tirino e l'uscita aeroporto. Si tratta di un tamponamento tra più veicoli.

Per cause ancora da ricostruire con esattezza, nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgoncino e altre 2 macchine. Si sono registrati disagi e rallentamenti al traffico con 3 km di coda. In questo momento, tuttavia, la situazione sta tornando alla normalità.

+ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +