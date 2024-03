Tamponamento a catena sulla provinciale Lanciano-Atessa: ferito un uomo di Popoli

Un tamponamento a catena si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 8 marzo, sulla strada provinciale 111 "Ponte nuovo del Sangro", in territorio di Atessa. Proprio nel giorno in cui la Provincia di Chieti ha annunciato l'installazione di due rilevatori di velocità al bivio di Brecciaio.

Prima delle 15 cinque auto, che provenivano tutte da Atessa e viaggiavano in direzione di Lanciano, hanno sbattuto l'una contro l'altra, in un maxi incidente che ha mandato in tilt la viabiltà sulla trafficata arteria.

Le cause del tamponamento a catena sono ancora da stabilire. Inizialmente sul posto era intervenuta la polizia municipale di Lanciano, a cui una volante della polizia ha dato manforte per gestire il traffico, ma poco dopo è emerso che la competenza è dei carabinieri della compagnia di Atessa. I rilievi sono in corso.

Nell'incidente sembra ci siano stati feriti di lieve entità. Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza del 118. Una persona è stata trasportata in ospedale, a Lanciano, per dolori a una gamba.

+ Aggiornamento +

Nel tamponamento sono rimaste coinvolte una Peugeout 206 condotta da un 32enne di Sant'Eusanio del Sangro, una Fiat 500 guidata da una 26enne di Pizzoferrrato, una Opel Antara condotta da un 40enne domenicano, residente a San Vito Chietino, una Toyota Yaris guidata da un 53enne di Popoli e una Fiat Stilo condotta da un 35enne di Paglieta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Scerni, che hanno effettuato i rilievi, e il 118, che ha trasportato in ospedale il conducente della Yaris che lamentava un leggero dolore al ginocchio.