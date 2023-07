Tamponamento auto-furgone allo svincolo Pescara Ovest: intervengono polizia stradale e 118 [FOTO]

Tamponamento tra un'automobile e un furgone allo svincolo Pescara Ovest dell'asse attrezzato. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di lunedì 24 luglio e ha visto arrivare sul posto sia la polizia stradale che i soccorritori con un'ambulanza del 118.

L'impatto è stato piuttosto violento, ma fortunatamente a parte i danni ai mezzi caricati poi dal carro attrezzi, non ci sono state conseguenze per le persone a bordo con i conducenti dei due mezzi che, passato lo spavento, avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale. In corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente.