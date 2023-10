Tamponamento a catena sull'asse attrezzato blocca i pullman delle squadre: la partita del Pescara inizia con 30 minuti di ritardo

Un tamponamento a catena che si è verificato lunedì 16 ottobre sull'asse attrezzato ha causato un ritardo di 30 minuti per l'inizio della partita fra Pescara e Vis Pesaro del campionato di serie C. Il sinistro ha coinvolto tre autovetture con feriti lievi nel territorio comunale di San Giovanni Teatino. Sul posto la polizia stradale di Chieti che ha effettuato i rilievi. Per questo, si è generata una coda che ha impedito ai pullman delle due squadre di arrivare in orario nello stadio Adriatico Cornacchia. La partita quindi è iniziata alle 21,15.