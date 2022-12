Incidente lungo l'asse attrezzato, due auto si tamponano: una ferita e traffico in tilt

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 dicembre.

Il sinistro ha coinvolto due automobili che si sono tamponate intorno alle ore 18.

A scontrarsi, all'altezza dell'aeroporto d'Abruzzo, sono state una Volkswagen Golf e una Fiat Bravo.

A causa dell'impatto tra i due veicoli la ragazza alla guida della Bravo è stata accompagnata dai soccorritori del 118 in ospedale con codice giallo per contusioni multiple da un’ambulanza della Misericordia di Pescara. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Piano d'Orta. Inevitabili le conseguenze sul traffico con lunghe code che si sono formate in direzione Chieti.