Schianto tra un suv e un'auto in via Tiburtina Valeria, feriti i 2 automobilisti [FOTO]

Brutto scontro tra due veicoli questa mattina presto, mercoledì 6 ottobre, in via Tiburtina Valeria all'incrocio con via Fontanelle

Incidente stradale lungo via Tiburtina Valeria all'incrocio con via Fontanelle a Pescara nella mattinata odierna, mercoledì 6 ottobre, intorno alle ore 7:30.

A scontrarsi pensantemente un suv Bmw e un'automobile Mercedes che stava girando in via Fontanelle.

L'impatto è stato molto violento con i veicoli che hanno infatti riportato evidenti danni.

Nelle vetture erano presenti solo i due rispettivi autisti che sono stati portati in ospedale dai soccorritori del 118 con un’ambulanza della Misericordia e una della Croce Rossa in codice giallo. Entrambi hanno riportato policontusioni.