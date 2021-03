Paura in centro, violento scontro fra una volante della polizia e un'automobile [FOTO]

L'incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto all'incrocio fra via Firenze e via Venezia

Momenti di paura nella serata di oggi a Pescara, per un incidente avvenuto in pieno centro. Verso le ore 20, infatti, una volante della polizia si è scontrata violentemente contro un'automobile in transito all'incrocio fra via Venezia e via Firenze. Nella vettura, che è andata praticamente distrutta a causa dell'impatto, erano presenti tre persone. La volante, in base ad una prima ricostruzione, avrebbe poi urtato anche due vetture in sosta ed un motociclo.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 oltre alla polizia municipale che si è occupata dei rilievi. Dalle prime informazioni i due agenti avrebbero riportato delle contusioni e ferite medicate sul posto dai sanitari, ed anche i tre occupanti della Smart ForFour non avrebbero riportato gravi conseguenze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO