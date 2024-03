Scontro tra uno scooter e un'automobile in via Tiburtina Valeria, ferito un uomo [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato lungo la via Tiburtina Valeria a Pescara.

Intorno alle ore 15 si sono scontrate uno scooter e un'automobile nel pressi dell'uscita di un centro medico.

L'impatto tra i veicoli è stato abbastanza violento.

Ad avere la peggio è stato l'uomo in sella al mezzo a due ruote, un Honda Sh, dopo lo scontro con la vettura, una Dacia Sandero. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Misericordia che hanno portato il ferito in ospedale. Della gestione del traffico veicolare, per alcuni minuti consentito su una sola corsia, e dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale.