Scontro auto-moto alla rotatoria di via Di Vestea su viale Marconi: uomo finisce in ospedale

Scontro tra una Fiat 500 X e uno scooter alla rotatoria di viale Marconi che incrocia tra via Di Vestea e via Italica. L'incidente è avvenuto nella mattina di venerdì 30 giugno. A bordo dello scooter c'erano un papà con il figlio minore, mentre alla guida dell'auto c'era una donna.

Ad avere la peggio l'uomo per cui è stato necessario l'intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza. Per l'uomo si è reso necessario il trasporto in ospedale per i dovuti accertamenti, ma sembra non vi siano state gravi conseguenze.

Ad occuparsi dei rilievi è stata la polizia locale. Secondo una prima sommaria ricostruzione l'auto e il motorino procedevano entrambi in direzione sud-nord e si sarebbero incrociati una volta impegnata la rotatoria. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro.