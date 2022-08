Motorino tamponato da un'auto a Terra Rossa di Cappelle: ferito un 15enne [FOTO]

Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 10 agosto. Verso le 14, infatti, il ragazzo che era a bordo del suo motorino, era fermo per svoltare verso il distributore di carburante Ip che si trova lungo la strada provinciale in località Terra Rossa di Cappelle Sul Tavo. Qui, per circostanze ancora da chiarire, è stato tamponato da un'auto guidata da una donna. Il ragazzo è stato sbalzato all'indietro finendo sul cofano e parabrezza dell'auto mentre il ciclomotore si è schiantato contro un cartello stradale. Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza della Misericordia di Pescara e trasportato in ospedale a Pescara in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi. Illesa la conducente della vettura.