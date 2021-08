Scontro tra una moto e una bicicletta, due feriti trasportati in ospedale [FOTO]

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Misticoni e via degli Equi. Sul posto due ambulanze: una del 118 e una della Misericordia. In ospedale un motociclista e un ciclista, con quest'ultimo che ha avuto la peggio

/ Via Giuseppe Misticoni

Scontro tra una Yamaha Majesty e una bicicletta nel tardo pomeriggio di oggi, 2 agosto, all'incrocio tra via Misticoni e via degli Equi. Nell'incidente sono rimasti coinvolti 2 uomini: entrambi feriti, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118 e della Misericordia di Pescara, intervenuti sul posto con due ambulanze.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, che secondo le prime informazioni usciva da via degli Equi mentre la moto procedeva verso sud lungo via Misticoni. È intervenuta, per i rilievi di rito, anche la polizia municipale. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.