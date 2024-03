Scontro tra una moto e un'auto in strada della Bonifica, centauro trasportato in codice rosso in ospedale

Incidente stradale in strada della Bonifica a Pescara nella prima mattinata di venerdì 15 marzo.

Coinvolte nel sinistro, avvenuto poco dopo le ore 8, una moto 125 di cilindrata e una Fiat 500.

I due mezzi si sono scontrati in prossimità del distributore Eni Station poco dopo la rotatoria con via Lago Isoletta.

Ad avere la peggio dopo il violento impatto è stato il motociclista per il quale si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso in ospedale con un'ambulanza. Avrebbe riportato una frattura esposta della caviglia e una commozione cerebrale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per la regolazione del traffico e per i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro.