Incidente in via D'Avalos incrocio via Spaventa/via Verrotti, scontro auto-moto [FOTO]

Nuovo incidente stradale all'incrocio tra via D'Avalos e via Spaventa/via Verrotti a Pescara nella mattinata di martedì 19 dicembre.

A scontrarsi, in base alle prime informazioni, sono stati una moto, che stava transitando in via D'Avalos e un'automobile, un'Alfa Romeo Giulia, che stava percorrendo via Verrotti in direzione via Spaventa.

I primi a intervenire sul posto sono stati i carabinieri con una pattuglia che si trovava a passare.

Si è reso necessario anche l'intervento dei soccorritori del 118 con un'ambulanza della Misericordia per prestare soccorso a chi è rimasto ferito, l'uomo di 62 anni che era in sella alla moto. È stato accompagnato in codice giallo in ospedale con un'autoambulanza. Ha riportato contusioni multiple.