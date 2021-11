Schianto tra un mezzo pesante e un'auto, nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo

Un nuovo incidente stradale mortale si è verificato in Abruzzo questa mattina, sabato 13 novembre.

A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e un'automobile lungo la strada statale 578, variante di Magliano de' Marsi, che è stata chiusa al traffico.

Come fa sapere l'Anas, a causa del violento impatto, avvenuto in corrispondenza del km 0.7, è morta una persona. Un'altra (la moglie del deceduto) è stata trasferita in gravi condizioni nell'ospedale dell'Aquila.

Sul posto elisoccorso, carabinieri, vigili del fuoco e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.