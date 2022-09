Incidente tra una macchina e uno scooter a Spoltore, 47enne finisce in rianimazione [FOTO]

Un incidente si è verificato a Spoltore nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, più precisamente all'incrocio tra viale Europa e via Parigi. Poco prima delle ore 17 hanno impattato tra loro uno scooter Honda guidato da un 47enne pescarese e una Renault Twingo condotta da una 45enne di Spoltore. Secondo quanto rilevato dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, l'uomo alla guida del mezzo a due ruote procedeva in direzione mare-monti lungo viale Europa, mentre la donna viaggiava in direzione monti-mare e stava svoltando a sinistra verso via Parigi.

Per cause ancora da ricostruire con esattezza (la dinamica, infatti, è tutta da verificare, con le relative responsabilità) tra i due veicoli è avvenuto uno scontro frontale laterale. Ad avere la peggio è stato il 47enne, trasportato in pronto soccorso ma rimasto sempre cosciente. Il ferito è attualmente ricoverato in rianimazione. Nel sinistro è stato coinvolto anche un Fiat Ducato, guidato da un 54enne di Montesilvano, che era fermo allo stop di via Parigi e stava per immettersi in viale Europa.