Incidente (ennesimo) all'incrocio tra via Da Vinci e via Raffaello, scontro tra furgone e auto

Incidente stradale all'incrocio tra via Leondardo da Vinci e via Raffaello Sanzio a Pescara nella mattinata odierna, martedì 15 settembre.

A scontrarsi un furgone telonato Iveco che percorreva via Raffaello e una Fiat Panda che proveniva da via Da Vinci.

In base alla ricostruzione della dinamica fatta dagli agenti della polizia municipale che si sono occupati di eseguire i rilievi, il furgone non avrebbe rispettato il dare precedenza finendo contro la vettura.

Per fortuna, nonostante l'impatto alquanto violento, non ci sono state conseguenze per gli occupanti dei veicoli, nessuno è infatti rimasto ferito. Solo ripercussioni sul traffico con l'incrocio bloccato dai due mezzi. Come riferisce chi abita nella zona non di rado accadono incidenti stradali in quell'incrocio.