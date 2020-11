Incidenti stradali Portanuova / Viale Gabriele D'Annunzio

Scontro tra due auto nella notte a Porta Nuova [FOTO]

L'incidente stradale è avvenuto, per cause ancora da ricostruire, alle ore 2.45 in viale D'Annunzio, all'angolo con via Vittoria Colonna. È stato richiesto l'intervento alla centrale del 118 per la presenza di un ferito lieve