Si scontrano con le auto e scoppia il caos: in due finiscono in ospedale

Un impatto violento sì, ma che non avrebbe avuto alcuna grave conseguenza se non fosse stato per il caos generatosi a seguito dello scontro. Gli animi si sono scaldati costringendo all'intervento delle forze dell'ordine che hanno messo fine alla situazione che rischiava di degenerare.

Questo quanto avvenuto questa mattina in via Stradonetto, nel tratto tra via Salara Vecchia e via Tiburtina, dove un'auto in uscita dal cancello di un'abitazione si sarebbe scontrata con un'altra di passaggio. Sebbene senza gravi conseguenze, i due conducenti si sarebbero presi prima a prole per poi passare alle mani.

Sul posto sono intervenute polizia locale, polizia e carabinieri. I due sarebbero alla fine finiti in ospedale, ma senza traumi di rilievo.