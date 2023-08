Incidente in largo Madonna, due auto si scontrano in salita: una si schianta contro un palo [FOTO]

Un incidente stradale è avvenuto nella zona di Pescara Colli nella serata di martedì 22 agosto.

A scontrarsi sono state due automobili, una Citroen C4 e una Land Rover, guidate da un anziano e un neopatentato.

Entrambe le automobili procedevano in salita in via di Sotto nella medesima direzione e lo scontro si è verificato all'altezza di largo Madonna.

E, in base alla primissima ricostruzione, la vettura che seguiva avrebbe provato un sorpasso dopo che la prima sembrava che dovesse svoltare a sinistra. Inevitabile l'impatto tra i due veicoli con uno dei due che ha finito la sua corsa contro un palo della segnaletica orizzontale. Per l'uomo anziano si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in ospedale per accertamenti. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.