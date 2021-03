Brutto incidente ai Colli, due auto si scontrano tra loro [FOTO]

Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche una pattuglia della polizia municipale e una squadra dei vigili del fuoco di Pescara. Il fatto si è verificato poco prima delle ore 20 in via Prati

Brutto incidente stasera ai Colli, dove due auto si sono scontrate tra loro riportando entrambe gravi danni. Il fatto si è verificato poco prima delle ore 20 in via Prati, un po' più a monte rispetto alla Vemac, e ha visto coinvolte una Mercedes e una Hyundai. Quest'ultima è andata completamente distrutta, mentre un uomo che era a bordo dell'auto è stato condotto in pronto soccorso dopo aver riportato una ferita alla testa. Le sue condizioni, tuttavia, non destano preoccupazione perché la persona era cosciente.

Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche una pattuglia della polizia municipale, che ora sta svolgendo le opportune indagini per ricostruire la dinamica del sinistro, nonché una squadra dei vigili del fuoco di Pescara per mettere in sicurezza sia i mezzi sia la zona delle operazioni, con l'obiettivo di evitare altresì che le batterie dei veicoli venissero ulteriormente danneggiate. Non si registrano feriti.