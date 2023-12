Scontro fra due auto in via Michelangelo: mamma e figlia trasportate in ospedale [FOTO]

Incidente nella mattinata del 23 dicembre in centro a Pescara. All'incrocio in via Michelangelo che conduce verso la stazione ferroviaria, una Peugeot 206 che dal sottopasso procedeva in direzione corso Vittorio Emanuele II, si è scontrata con una Opel che stava svoltando verso la stazione. L’occupante e conducente della Opel è rimasto illeso mentre i due occupanti della Peugeot, mamma e figlia, sono state portate in pronto soccorso da due ambulanze della misericordia di Pescara. Entrambe sono stati classificate come codice giallo per contusioni multiple. I rilievi sono stati condotti dalla polizia locale di Pescara.