Due auto si scontrano in via Firenze e finiscono su una Smart in sosta e sul marciapiede [FOTO]

Ennesimo incidente stradale in via Firenze all'incrocio con via Palermo in centro a Pescara intorno alle ore 10 di venerdì 15 dicembre.

A scontrarsi sono stati un suv, modello Nissan Qashqai che stava percorrendo via Firenze, e una Fiat 500 che stava procedendo in via Palermo.

A causa dell'impatto i due veicoli sono andati a sbattere contro una Smart che era parcheggiata.

Inoltre il suv ha finito la sua corsa sul marciapiede dove per fortuna pare non ci fossero pedoni in quel momento. Sul posto si è però reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa. Dei rilievi e della gestione della viabilità si sono occupati gli agenti della polizia locale.

I residenti della zona lamentano come si verifichino spesso incidenti in quell'incrocio.