Incidente in via Colle di Mezzo, coppia di anziani in auto finisce contro una colonna dopo scontro [FOTO]

Brutto incidente stradale in via Colle di Mezzo all'incrocio con via Ciafardini nella zona dei Colli a Pescara nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 novembre.

A scontrarsi due automobili, una Fiat Panda che in salita stava svoltando a sinistra in via Ciafardini e una Mercedes Classe S che scendeva.

A causa dell'impatto tra i 2 veicoli, la Panda, a bordo della quale c'era una coppia di anziani, è finita contro la colonna di una recinzione privata. I due anziani sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati in ospedale ma non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi.

