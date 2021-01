Incidente ai Colli, scontro quasi frontale tra suv e scooter: giovane finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale in via di Sotto nella zona di Pescara Colli nella serata di ieri, venerdì 8 gennaio.

Lo scontro ha coinvolto 2 veicoli: un suv, una Hyundai ix35, e un motorino di un rider che effettua consegne per una pizzeria.

Il giovane in sella allo scooter percorreva in salita via di Sotto mentre l'automobile proveniva dalla direzione opposta e i 2 veicoli si sono scontrati.

A causa dello scontro quasi frontale tra i 2 veicoli, lo scooter è finito contro un albero e il ragazzo è volato a una ventina di metri dallo stesso. Allertati i soccorsi sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale dove ha avuto una prognosi di 30 giorni per le lesioni subite.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.